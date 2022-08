Saint-Trond poursuit sa belle série : "C'est un record dont on peut être fier"

Saint-Trond a partagé l'enjeu pour la troisième fois de suite en championnat et compte donc trois points au compteur.

Troisième jourée et troisième partage pour le STVV. "Est-ce que je sais encore ce que ça fait de gagner ? Nous savons d'où nous venons", a déclaré Bernd Hollerbach à l'issue de la rencontre. "De cette façon, nous pouvons aller de l'avant. Trois nuls contre une Union forte, contre Gand et contre Courtrai, qui n'est pas non plus une petite équipe. Mon équipe a également joué pour gagner, je ne peux donc qu'être fier de mes joueurs. Nous avons été dominants, nous avons bien joué", a souligné le coach de Saint-Trond.

Fierté

"Le championnat belge commence tôt. Il y a encore des joueurs qui arrivent, il y a encore des joueurs qui veulent partir. Il faut le faire avec les joueurs qui sont là, ce qui n'est pas toujours facile."

Et avec ce troisième match nul, la série de matchs sans défaite depuis le 28 janvier se poursuit. Wolke Janssens en est également conscient : "Nous sommes déjà invaincus depuis 12 matchs. C'est un record dont on peut être fier."