Felice Mazzù, dans les pas de Vincent Kompany

Le nouveau coach du Sporting d'Anderlecht ne compte pas laisser tomber les jeunes. Il profite du travail de Kompany et marche dans ses pas.

Tout le monde n’est pas encore convaincu, mais avec trois victoires en quatre rencontres, Felice Mazzù a plutôt bien entamé son ère du côté du Sporting d’Anderlecht. Une des questions récurrentes avant le début de saison était de savoir si l’ancien entraîneur de l’Union allait faire confiance aux jeunes. Et bien contre le RFC Seraing, Mazzù a fait mieux que son prédécesseur.

En 2019, lorsque Kompany ets arrivé en grandes pompes du côté du Parc Astrid, le slogan « In Youth we trust » était le leitmotiv de cet Anderlecht new look. Le but étant d’aligner, dans le futur, une majorité de jeunes joueurs issus du club au coup d’envoi. Kompany a lancé le projet, le plan de Mazzù n’est certainement pas d’abandonner cette voie.

Ce dimanche, lors de la victoire contre le RFC Seraing (3-1), le nouveau T1 anderlechtois a débuté la rencontre avec pas moins de six joueurs passés par Neerpede : Francis Amuzu, Zeno Debast, Hannes Delcroix, Marco Kana, Noah Sadiki et Yari Verschaeren. Durant son règne, Kompany n’est jamais arrivé à ce nombre. Cela s’est produit une fois lorsque Simon Davies et Vercauteren étaient en place.

Avec cet acte, Mazzù démontre qu’il croit au potentiel des jeunes joueurs de son noyau. Il peut aussi compter sur la petite expérience de ces derniers, qui pour la plupart n’en sont pas à leur première saison dans le noyau A. Si le « process » a disparu, la confiance aux jeunes est plus que jamais d’actualité au Sporting d’Anderlecht.