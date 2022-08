Problème entre Eleven et Pro League : pas de match de D1B à la télé ce week-end

Aimeriez-vous voir Beerschot-SK Beveren le week-end prochain ? Ou les Espoirs du RSCA contre Deinze ? Cela n'arrivera pas à la télévision, car Eleven n'a pas programmé un seul match de Challenger Pro League (D1B) pour le moment.

Selon les termes du contrat, Eleven Sports doit diffuser chaque match de la Division 1B. Cependant, alors que les équipes U23 ont été ajoutées au programme cette saison, le nombre de matchs en D1B passe 4 à 6.

Si Eleven doit diffuser toutes ces rencontres, la chaîne demande à la Pro League une compensation, rapporte la Gazet Van Antwerpen.

Après tout, Eleven et son partenaire de diffusion Mediapro doivent supporter les coûts de production et ils n'ont pratiquement plus de revenus pour les matchs de D1B. La Pro League a déjà déclaré qu'elle attend de "toutes les parties qu'elles respectent leurs obligations contractuelles".