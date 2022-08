Herbert Fandel, ancien arbitre allemand, est le nouveau patron de l'arbitrage belge

"Le 1er septembre 2022, Herbert Fandel sera nommé nouveau président du PRB (Professional Refereeing Board)", a explique l'URBSFA dans un communiqué. "Il succédera à David Elleray (qui a démissionné en juin dernier, ndlr) dans cette fonction."

"Herbert Fandel est de nationalité allemande et est âgé de 58 ans. Il possède une expérience particulièrement riche en tant qu'arbitre de haut niveau de la FIFA et en tant que responsable des arbitres", présente l'Union belge. "Il a notamment arbitré la finale de la Ligue des champions en 2007 entre l'AC Milan et Liverpool, a été président de la commission d'arbitrage de la Fédération allemande de football (DFB) pendant de nombreuses années." Il a également été membre de la Commission d'arbitrage de l'UEFA.

Son rôle sera de définir "la stratégie et de le développement futur de l'arbitrage professionnel belge".

Herbert Fandel will become the new President of our Professional Refereeing Board. Welcome aboard, Herbert! 🤝



Find out all about his appointment ➡️ https://t.co/Mz6jaPpS6Y pic.twitter.com/v0SnC1FVdt