La Gantoise stoppe Ostende dans sa lancée

Pour ce match d'ouverture de la 4e journée de Pro League, La Gantoise a remonté le score face à Ostende (1-3).

Après deux victoires de suite, Ostende a été stoppé dans sa lancée ce vendredi soir par La Gantoise. pourtant, ce sont les hommes d'Yves Vanderhaeghe qui ouvraient le score via Atanga (13e).

Mais 10 minutes plus tard, les visiteurs revenaient au score via le nouveau buteur maison Hugo Cuypers (24e). Les hommes d'Hein Vanhaezebrouck prenaient même la tête avec un but sensationnel du récent transfuge Hong (29e).

Ostende débutait à nouveau bien sa deuxième mi-temps mais baissait en intensité par après. La Gantoise tuait presque le match après qu'Andrew Hjulsager ne profite des errements de la défense ostendaise (60e).

Les Côtiers ne proposaient presque plus rien et Gand aura pu alourdir le score si Cuypers, Vadis et Castro-Montes avaient bénéficié de plus de chance.

6 sur 12 pour Ostende, et 8 points pour La Gantoise. Les Buffalos sont provisoirement 2e du classement de Pro League.