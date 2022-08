🎥 L'incroyable penalty concédé par un jeune joueur de l'Ajax Amsterdam

Jong Ajax affrontait Roda, hier. Lors de cette rencontre, Kik Pierie a été l'auteur d'un penalty particulièrement malheureux.

Roda affrontait le Jong Ajax, hier soir, lors de la deuxième journée du championnat de deuxième division néerlandaise. Victorieux par le plus petit écart, les locaux ont pu profiter d'un penalty particulièrement malencontreux commis par Kik Pierie.

Le défenseur de l'Ajax, comme on peut le voir sur ces images, s'est littéralement emparé du ballon dans la surface de réparation. L'arbitre n'hésite naturellement pas, accorde un penalty, et permet à Roda d'inscrire le seul et unique but de la rencontre.

Kortsluiting bij Kik Pierie; hands en een penalty... ūüė≥#rodjaj pic.twitter.com/q1I1jxZfVx — ESPN NL (@ESPNnl) August 12, 2022

Après la rencontre, le jeune défenseur s'est exprimé au micro d'ESPN. "Je pensais qu'un coup de sifflet avait été donné et que nous héritions d'un coup-franc. J'ai donc pris le ballon en mains, car j'ai dit au gardien que j'allais m'en charger. Lorsque l'arbitre a sifflé, je me suis rendu compte que j'avais commis une erreur et qu'il ne s'était rien passé auparavant. C'est vraiment dommage que mon erreur ait tant de conséquences."