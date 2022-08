Arnauld Mercier : "Le départ de Lorenzo Lai fut un crève-cœur, mais cette décision était la bonne"

À l'aube de cette nouvelle saison de Nationale 1, Arnauld Mercier est revenu pour nous sur le départ de Lorenzo Lai, capitaine emblématique du club. Le technicien français nous parle également de l'intégration des équipes espoirs dans les séries adultes.

Si les Francs Borains ont réalisé un mercato estival très intéressant, constituant une équipe capable de venir titiller le groupe de tête, Arnauld Mercier a perdu son capitaine emblématique, Lorenzo Lai. Le milieu de terrain de 37 ans, qui n'aurait pas pu assumer le rythme professionnel désormais mis en place dans l'équipe de Nationale 1, s'est dirigé vers Belœil, en première provinciale hennuyère. Pour Walfoot.be, le mentor des pensionnaires du stade Robert Urbain est revenu sur ce départ.

"J'ai connu Lorenzo bien avant de venir ici. C'est très difficile de gérer un départ de la sorte. Il avait peur de faire l'année de trop. De plus, il travaille dans l'entrepreneuriat et son emploi du temps est très chargé. Lorsqu'il vient à l'entraînement le matin, c'est de l'argent qui ne rentre pas dans sa caisse. De plus, nous avons professionnalisé l'ensemble du club, y compris les entraînements. Cela aurait donc été trop difficile pour lui d'assumer ce rythme et de revendiquer une place de choix. Il a fait le choix de la raison. Il est certain que tout le monde a été touché par son départ. Je pense et j'espère qu'il reviendra souvent nous voir."

D'une génération à une autre, Arnauld Mercier s'est également exprimé sur l'intégration des équipes espoirs dans les divisions adultes et professionnelles. Selon le technicien français, il s'agit d'une excellente chose, à bien des égards.

"C'est une saison test. Cela peut être très intéressant, mais aussi très difficile pour eux. Ces jeunes joueurs peuvent gagner du temps sur le niveau à atteindre. Quand vous jouez dans le championnat espoirs où il n'y a rien à gagner, c'est toujours compliqué. Ils vont jouer pour la première fois avec de réels enjeux. Cela va nous permettre de voir de nouveaux profils. C'est quelque chose qu'il faudra évaluer sur le long terme, mais je pense que c'est une très bonne idée" conclut Mercier pour Walfoot.be.