Challenger Pro League: Genk domine le Lierse

Belle entrée en matière pour les U23 de Genk.

Oui, les U23 auront un rôle à jouer en Challenger Pro League. Les jeunes joueurs de Genk l'ont démontré ce dimanche, en dominant le Lierse-Kemponzonen sur le score de 3-1. Les Limbourgeois ont ouvert le score sur penalty via Geusens (30', 1-0). Avant la pause, le Lierse a égalisé via Rocha (45', 1--1).

Mais après les oranges, les limbourgeois ont fiat la différence via une réalisation de Godts (59', 2-1) et puis via le premier but de la saison de la pépite Sekou Diawara (82', 3-1). Dans les arrêts de jeu, ce dernier alourdi même la marque (4-1). Ceux qui pensaient que les U23 seraient un oiseau pour le chat pourraient donc très bien revoir leur copie.