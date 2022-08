Les U23 ont déjà prouvé leurs qualités en D1B

Gros test ce week-end pour les U23 qui faisaient leurs débuts en D1B. Un test plutôt réussi.

Il y avait des sceptiques, il y avait des séduits. Mais c'était surtout l'inconnu ce week-end pour les équipes U23 qui débutaient en D1B : l'expérience du Club NXT n'avait pas été vraiment concluante, mais n'avait pas non plus été préparée assez loin en amont pour être analysée correctement. Les jeunes brugeois, en 2020-2021, n'étaient clairement pas prêts. Sans surprise, le football professionnel ne leur avait pas fait de cadeaux.

Mais cette fois, cela semble bien différent. En coulisses, les équipes ont préparé aux mieux leurs jeunes à ce plongeon dans le grand bain du football professionnel. Et ce week-end, les "gamins" ont semblé prêts.

Le Club NXT et SL 16 vont devoir confirmer

Le hasard du calendrier a voulu que le premier match impliquant des jeunes lors de cette première journée de D1B oppose deux équipes de U23 : le Club NXT et le Standard U23 - ou plutôt SL 16, nom que le Standard insiste pour que nous utilisions. Un match ouvert, technique, plaisant mais...un match de jeunes (2-2), qui ne donne donc pas d'autres indications que celle-ci : ces deux équipes savent jouer au football. Elles devront cependant confirmer face à de "vrais" pros, mais la performance des autres U23 laisse optimiste à leur sujet.

Genk a frappé fort

Le Jong Genk, de son côté, a envoyé un message fort : non seulement ils ont gagné leur premier match, mais ils ont ridiculisé le Lierse-Kempenzonen. Les Lierrois ont paru bien faibles et font office de candidat clair à la relégation mais les autres équipes de la division feraient bien de se méfier, car on voit mal les Virton et RWDM de ce début de saison aller chercher quelque chose chez les jeunes genkois.

Le match du RSCA Futures, cependant, a rappelé un point : ces jeunes, si talentueux et enthousiastes qu'ils sont, vont devoir progresser physiquement. Deinze peut s'en vouloir de ne pas avoir profité de l'ascendant pris dans le dernier quart d'heure au Lotto Park. Anderlecht était enfoncé et s'en sort plutôt bien avec un point, mais en première période, les jeunes Mauves auraient également pu ouvrir le score avec un peu plus d'efficacité. Double leçon donc : saisir sa chance, et tenir bon physiquement face à des "hommes". De semaine en semaine, d'autres leçons seront apprises. Mais les "gamins" ne seront pas oiseaux pour le chat qu'on pouvait craindre.