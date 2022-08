Robin Veldman content de ses "gamins" : "Il faudra juste être plus efficaces dans les 16 mètres"

Le RSCA Futures a réalisé une prestation solide dimanche contre Deinze. Le coach Robin Veldman était plutôt satisfait.

C'est d'ailleurs le mot que le coach néerlandais souhaitait utiliser. "Content n'est pas le bon mot, je dirais satisfait. Jusqu'à la fin de la rencontre, mes joueurs ont tenté de pousser pour obtenir un résultat. Deinze est une équipe très solide, c'était très difficile de passer dans le dos de leur défense et nous y sommes pourtant parvenus à l'occasion", se réjouit Robin Veldman. "Je ne peux qu'être satisfait de cette première officielle en D1B".

Petit bémol cependant : les jeunes du RSC Anderlecht ont loupé les quelques occasions qu'ils se sont procurés. "Il va falloir être plus tueurs devant. Je l'ai dit à la mi-temps, les gars ont du football dans les pieds et l'ont montré mais une fois dans les 16 mètres, c'est là que la différence se fait à ce niveau", pointe le coach du RSCA Futures.

Pour ce premier match cependant, pas de Duranville et Stroeykens, réquisitionnés par l'équipe A. Mais Veldman ne s'en fait pas : "Avec l'Europe, on sait que les A auront souvent besoin d'un noyau large. Duranville ou Stroeykens sont là pour ça aussi. Et l'objectif de cette D1B est tout de même de les préparer au noyau A. Quant à notre objectif à nous cette saison ? Être compétitifs semaine après semaine, progresser, et faire en sorte que la prochaine génération de Neerpede puisse atteindre le meilleur niveau possible".