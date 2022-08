Nacer Chadli, trop juste pour affronter l'Antwerp

Nacer Chadli pourrait être de retour face à l'Antwerp, mais est en pleine course contre la montre. Mais pas lors du match aller.

Il y a plusieurs vieilles connaissances au sein du noyau stambouliote qui recevra l'Antwerp ce jeudi : Lucas Biglia, Stefano Okaka et Ahmed Touba seront bel et bien présents pour le barrage de Conference League. Pas de Petr Zul, libéré par l'Istanbul Basaksehir. Et pas de Nacer Chadli.

Le Diable Rouge, que Roberto Martinez a affirmé encore considérer comme un international potentiel, n'a plus joué de match officiel depuis le 22 mai dernier et souffre d'une blessure récurrente au pied. Il n'a réintégré l'entraînement collectif que cette semaine et ne fait pas partie de la liste européenne de l'Istanbul BB. Ce sera donc pour plus tard...