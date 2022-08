🎥 Des fans d'Anderlecht attaqués par le noyau dur des Young Boys : "Ils ont détruit tout ce qu'ils pouvaient !"

Hier soir (mercredi), vers 23 heures, des echauffourées ont éclaté au Cuba-bar de Berne. Des supporters d'Anderlecht ont été attaqués par un groupe de "fans" suisses, dont certains étaient masqués.

"Ils ont cassé tout ce qui leur tombait sous la main et ont attaqué les gens sans discernement, même mon personnel et les supporters d'Anderlecht qui s'étaient enfuis à l'intérieur. Ils ont cassé des tables, des verres, des fenêtres : je pense que les dégâts se situent entre 10 000 et 15 000 francs suisses", a déclaré le propriétaire du bar à la chaîne suisse Tio.

"Bien sûr, j'avais peur", a déclaré l'infortuné propriétaire plus tard. "Il ne m'est jamais arrivé une chose pareille, ils ont détruit tout ce qu'ils pouvaient. Nous avons des vitres pare-balles, ils les ont aussi endommagées."

"Nous en sommes conscients et sommes déjà en contact avec les autorités, la police et les responsables d'Anderlecht", ont réagi les Young Boys.

