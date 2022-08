Anderlecht réussit un petit hold-up aux Young Boys et prend une belle option !

En souffrance durant la majeure partie du match, le RSCA a été solide et discipliné pour aller chercher une précieuse victoire.

Le traumatisme de l'élimination aux portes de la Conference League il y a un an est encore bien présent, renforcé cette fois par une première édition de la "petite" compétition européenne qui a convaincu tout le monde. Anderlecht se doit donc de passer l'écueil suisse, mais le sait bien : les Young Boys sont un adversaire solide, qui n'a encaissé qu'une fois en 9 matchs cette saison et est même sur papier plus fort que Vitesse Arnhem.

Les Suisses sont réputés pour leur pressing et le prouveront d'emblée, face à un RSCA très jeune au vu des titularisations d'Arnstad (prévue) et Stroeykens (qui remplace Refaelov légèrement blessé). Le premier quart d'heure, en conséquence, sera difficile avec des Mauves enfoncés dans leur camp. Cédric Itten place sa tête juste à côté sur corner (9e), et Hendrik Van Crombrugge devra s'envoler sur une frappe de Rieder (11e).

Progressivement, Anderlecht rentrera cependant dans sa rencontre, bien aidé par un Adrien Trebel taille patron au milieu de terrain. Le Français, cependant, prendre un gros tacle après une jolie roulette et restera au vestiaire après la mi-temps. La première période se sera déroulée sans vraie alerte supplémentaire si ce n'est une tête de Ngamaleu juste au-dessus des buts de Van Crombrugge (32e).

Le résultat idéal

À la reprise, la "vieille connaissance" Meschack Elia, déjà virevoltant en première période, fait souffrir Wesley Hoedt côté gauche et centre, Anderlecht ne doit qu'à un dégagement de Marco Kana d'éviter l'ouverture du score. Mais encore une fois, le RSCA se ressaisit après des minutes difficile. En contre, Amuzu et Silva commencent à faire mal.

© photonews

Camara tacle en dernière minute devant Stroeykens, auquel il manque ensuite une pointure pour conclure sur un centre de Silva (56e). Mais dans la foulée, suite à un tir repoussé de Fabio Silva, Hannes Delcroix surgit et ouvre le score (57e, 0-1). Une avance qu'il s'agira de conserver, car les Young Boys se rebellent : Camara envoie un missile qui frôle le cadre (59e), et Garcia fraîchement monté met le feu sur son flanc, passant lui aussi à côté de l'égalisation (68e).

Anderlecht pliera encore et encore, sans rompre, malgré une grosse alerte quand Zeno Debast paraît toucher un ballon de la main dans le rectangle (76e). Berne prend l'ascendant, physique et technique; les frappes suisses se multiplient mais le RSCA ne craquera pas. Sebastiano Esposito aura même le 0-2 au bout du pied sur un contre au bout des arrêts de jeu, mais traînera un peu. Qu'à cela ne tienne : Anderlecht est en excellente position avant le retour !