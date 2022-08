Massimo Bruno, de retour aux affaires et prêt à défier le Club de Bruges : "Je voulais absolument venir à Courtrai"

L'ancien joueur d'Anderlecht de Charleroi veut rejouer les premiers rôles avec Courtrai. Cela tombe bien, les Kerels rencontrent le champion en titre, le Club de Bruges.

De retour en Belgique après une expérience à Bursaspor, Massimo Bruno s'est exprimé pour Het Laatste Nieuws. Le Belge a fait une bonne rentrée samedi dernier face à l'Union (défaite 2-1). "Je sais que ça peut aller beaucoup mieux, mais j'étais relativement satisfait ", a-t-il déclaré. "C'était un match difficile, mais j'ai pu me montrer à l'entraîneur. Malheureusement, ma blessure a mis un frein et je ne suis pas encore à 100 %. Après l'entraînement, je reste souvent un peu plus longtemps sur le terrain pour être prêt au combat. J'espère que nous aurons une bonne année devant nous."

"Quand Courtrai a frappé à la porte, je n'ai pas hésité longtemps", a expliqué Bruno. "Je connais l'entraîneur (Karim Belhocine) de mon passage à Charleroi et je voulais être à nouveau actif en Belgique. Le coach connaît mes qualités (...) Beaucoup d'équipes étrangères étaient toujours intéressées, mais je voulais absolument venir à Courtrai."

Très gros test à venir pour le KVK, avec un duel très attendu face au Club de Bruges. "C'est la meilleure équipe du pays et ce sera tout sauf facile", a préfacé Bruno. "Mais nous ne devons pas nous sous-estimer."

"Suis-je prêt à commencer ? Je ne sais pas. C'est l'entraîneur qui décide, mais je l'espère secrètement. Je peux jouer aussi bien au milieu de terrain qu'en flanc. Je veux être particulièrement important cette saison et être décisif."