L'arrivée d'Avenatti permet à Karim Belhocine de rester positif : "Nous travaillons dur pour combler nos lacunes"

Des renforts sont nécessaires du côté de Courtrai. L'Uruguayen Felipe Avenatti a signé pour 2 ans et s'est entraîné jeudi, mais il y a du monde en route.

Courtrai espère que Felipe Avenatti pourra redevenir l'attaquant qu'il était lors de son arrivée au stade des Eperons d'or car les Kerels n'ont pas envie de descendre en Challenger Pro League. Karim Belhocine, sous pression, se montre positif. "Nous savions que ce serait une compétition spéciale et qu'il y aurait de la pression", a lâché le coach des Kerels en conférence de presse dans des propos relayés par Het Nieuwsblad.

Dès la première journée de championnat, certains supporters de Courtrai ont crié : "Belhocine dehors". Le technicien franco-algérien reste calme à première vue. "Nous devons avant tout convaincre les supporters avec de bons résultats. Cela n'est possible que si tout le monde reste positif et cela commence par les joueurs et le staff. Le championnat commence très tôt en Belgique et de nombreux clubs ne sont pas encore au complet lors des premiers matchs. Cela vaut également pour nous, mais nous travaillons dur pour combler les lacunes. Avenatti est déjà là et je suis heureux car c'est un gars que nous pouvons bien utiliser. Nous devons aussi faire preuve de patience car certains joueurs comme Massimo Bruno et Pape Gueye ne sont pas à 100%. Mais cela viendra et ensuite nous ferons certainement notre truc avec Courtrai", a expliqué Belhocine, qui attend au moins un nouveau renfort cette semaine.

Avec l'arrivée d'Avenatti, Courtrai prend un risque, calculé ou non. Courtrai est le seul club belge où l'Uruguayen a performé avec 15 buts inscrits il y a quatre saisons. Il a échoué ensuite au Standard et ensuite à l'Antwerp, l'Union et le Beerschot. A Courtrai, il fera partie des joueurs expérimentés et Belhocine espère qu'il pourra guider le jeune groupe et marquer à nouveau comme il l'a fait lors de son premier passage.