Première victoire de la saison pour le RWDM

Il aura suffi d'un but pour les Molenbeekois, opposés ce soir à Dender.

Après un nul arraché dans les derniers instants face à Virton lors de la première journée, le RWDM a remporté la première victoire de sa saison en Challenger Pro League (1-0).

Les hommes de Vincent Euvrard auront globalement dominé, affichant une possession de 56 % et 12 tirs au but. Il aura suffi d'un but, inscrit à la 40e par leur capitaine Gilles Ruyssen pour que les Bruxellois remportent les 3 points. A noter le premier match de Jonathan Heris avec le RWDM, titulaire.

Battu sèchement en ouverture par Lommel (1-4), Dender n'a pas encore remporté de point depuis sa promotion de Nationale 1.