Six mois après l'invasion, le championnat d'Ukraine reprend ce mardi

Six mois jour pour jour après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le championnat reprend ce mardi.

De manière symbolique, le championnat d'Ukraine va reprendre ce mardi sur le coup de 12h par un duel entre deux équipes issues de régions ravagées : le Shakhtar Donetsk et le Metalist Kharkiv. Une reprise un peu spéciale, naturellement, puisque de nombreux joueurs étrangers (notamment la colonie brésilienne du Shakhtar) ont quitté le pays, et toutes les rencontres se disputeront à huis-clos dans des stades situés dans l'Ouest du pays et la région de Kiev.

Les stades disposeront d'abris anti-aériens en cas d'attaque durant les rencontres, et seront interrompus si les sirènes retentissent. Des soldats seront également chargés de la sécurité des matchs. Pour rappel, aucun champion n'a été déclaré la saison passée, le championnat ayant été interrompu immédiatement suite à l'invasion russe. Le Shakhtar Donetsk comptait 2 points d'avance sur le Dynamo Kiev, et disputera donc les poules de la Champions League.

Premier League de Oekraine

23/08/2022 12:00 Shakhtar Donetsk - Metalist Kharkov 0-0 23/08/2022 14:00 Zorya - Vorskla Poltava - 23/08/2022 14:00 Chornomorets - Veres Rivne - 23/08/2022 16:00 Chornomorets - Illichivec Mariupol Annulé 23/08/2022 16:00 PFC Olexandria - Karpaty Lviv Annulé 23/08/2022 16:00 Dnipro Dnipropetrovsk - Desna Annulé 23/08/2022 16:00 Vorskla Poltava - Veres Rivne Annulé 23/08/2022 16:00 Rukh Vynnyky - Kolos Kovalivka Annulé 23/08/2022 16:00 Metalist Kharkov - Shakhtar Donetsk Annulé 23/08/2022 16:00 Dinamo Kiev - Inhulets Petrove Annulé 23/08/2022 16:00 FC Minaj - Zorya Annulé 23/08/2022 16:00 Kolos Kovalivka - Kryvbas -

Nations League B