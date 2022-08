Bart Verhaeghe évoque le groupe du Club de Bruges : "Nous allons tenter notre chance"

Le président du Club de Bruges estime que son club a hérité d'un groupe intéressant en Ligue des Champions.

Dans le passé récent de la Ligue des Champions, le Club de Bruges a déjà joué contre Porto et l'Atletico de Madrid. Contre Porto, ils ont perdu deux fois de justesse. Contre l'Atletico Madrid, ils ont perdu à Madrid, mais à domicile ils ont fait jeu égal.

"Nous connaissons donc déjà un peu deux de nos adversaires", a déclaré Bart Verhaeghe à Het Laatste Nieuws. "Ce sont en tout cas deux équipes qui ont beaucoup d'expérience européenne. À Porto, le talent est toujours présent, tandis qu'à l'Atletico, le système est très difficile à maîtriser. Le Bayer Leverkusen est également un club du top et ce sera un beau déplacement pour les supporters, car ce n'est pas loin. De plus, les autres déplacements seront agréables pour les supporters."

"Ce ne sont pas les plus grands adversaires, mais ce sont des adversaires solides", a poursuivi Verhaeghe. "Cela ne fait pas beaucoup de différence en soi de savoir contre qui nous allons jouer. On va y aller à fond et tenter notre chance de toute façon."