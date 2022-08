Van Crombrugge a sauvé Stroeykens : "Je lui ai dit que seuls les grands joueurs rataient un penalty"

Il faut de la personnalité pour oser tirer un penalty à 17 ans. Mais il en faut aussi pour passer au-dessus si on le rate. Heureusement pour Mario Stroeykens, Hendrik Van Crombrugge a maintenu son équipe dans la rencontre.

Hendrik Van Crombrugge avait déjà été le héros juste avant le coup de sifflet final qui envoyait les deux équipes aux prolongations. Sur un coup-franc vicieux, dévié plusieurs fois, le capitaine sortait un arrêt miraculeux. "C'est un coup-franc d'horreur pour un gardien de but", concède-t-il. "Elle passe entre nos joueurs, elle est déviée...je suis très content d'avoir pu mettre un membre en opposition. Ca nous donne un avantage mental avant les tirs au but, on se dit que c'est notre soirée. Alors que si on encaisse, c'est mortel".

Ensuite, la séance de tirs au but verra encore la tension croître...et pourtant, deux "gamins" de 17 ans se déclareront volontaires. "Je suis très fier d'eux. C'est ce que j'ai également dit à Mario Stroeykens qui a raté son envoi. Seuls les grands joueurs ratent des tirs au but car il faut avoir le courage de prendre la responsabilité", estime Van Crombrugge.

La "bravoure" de Stroeykens et Sadiki

Noah Sadiki a épaté tout le monde par son entrée et son calme au moment de tirer son penalty. Felice Mazzù l'évoquait en termes fleuris, Sadiki lui-même relativisait. Mais Van Crombrugge tenait à souligner la maturité des jeunes de Neerpede : "Ils sont rentrés avec beaucoup de bravoure. Je connais ces jeunes depuis 4 ans maintenant et je vois une belle progression chez eux", se réjouit-il. "Ca fait plaisir de les voir grandir comme ça".