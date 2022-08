Chelsea cible plusieurs joueurs, dont Neymar

Les Blues sont à la recherche d'un joueur offensif.

Le recrutement de Chelsea est loin d’être terminé. Selon les informations divulguées par The Secret Scout, le club londonien envisage de procéder à une opération retentissante dans les dernières heures du mercato. Ses dirigeants tenteraient d’obtenir le renfort de Neymar et des discussions seraient engagées en ce sens avec le PSG. Le joueur possède un contrat portant jusqu’en 2027, mais son départ a été évoqué, un peu plus tôt dans l’été. Luis Campos et Christophe Galtier auraient alors pu valider l’idée d’une grosse proposition. Il reste à voir s’il en serait de même en toute fin de mercato.

Pour rappel, le PSG a déboursé 220 millions d’euros pour s’attacher les services de Neymar, en 2017. Le milieu offensif a depuis pris part à 149 matchs, pour 108 buts inscrits et 66 passes décisives. Le natif de Mogi das Cruzes a connu plusieurs pépins physiques et peiné à se montrer régulier. Le joueur a en outre été critiqué pour son hygiène de vie et sa brouille avec Kylian Mbappé a fait le buzz, ces derniers jours. Ses performances du début de saison ont toutefois fait l’unanimité et Christophe Galtier parait apprécier ce qu’il apporte sur le terrain. Son remplacement serait compliqué, à quelques heures de la clôture du marché des transferts, même si Luis Campos a toujours un ou deux coups d'avance.

L’international auriverde ne serait pas le seul élément suivi par Chelsea. Les dirigeants du club anglais auraient également inscrit le nom de Wilfried Zaha sur leur short-list. Sous contrat avec Crystal Palace jusqu’en 2023, le joueur ivoirien pourrait bénéficier d’un bon de sortie, ces prochaines heures. Arsenal s’intéresserait aussi à sa situation.