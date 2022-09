Le mercato fou des Diables Rouges : entre espoirs, relance et inquiétudes

Rarement un mercato aura été si agité pour les Belges d'Europe. Alors que la fenêtre internationale s'est refermée, on fait le point, entre espoirs et déceptions...

LE transfert : Charles De Ketelaere

C'était la saga de l'été : Charles De Ketelaere a bel et bien été transféré à l'AC Milan, après de longues semaines de tergiversations. On a craint un temps que le Club de Bruges joue un vilain tour à sa pépite, en se montrant trop gourmand. Mais CDK a finalement rapporté plus de 32 million d'euros aux Blauw & Zwart, 35 avec bonus selon la plupart des sources. Le transfert d'une vie pour De Ketelaere.

Depuis, le Diable Rouge (8 caps) a déjà séduit Milan. Il n'y est pas encore titulaire mais tout le monde s'accorde à le dire : le "Prince Charles" a les qualités pour être une véritable coqueluche de San Siro. L'optimisme est de mise.

Boyata, Alderweireld et Vertonghen en JPL

Le 3 juin dernier, au Stade Roi Baudouin, la Belgique débutait le derby du Plat Pays avec pour trio défensif Jan Vertonghen, Dedryck Boyata et Toby Alderweireld. Personne n'aurait parié que trois mois plus tard, presque jour pour jour, tous trois évolueraient...en D1A. Toby Alderweireld a déjà prouvé qu'il était encore clairement à niveau pour l'Antwerp et on préfère l'y voir qu'au Qatar avant le Mondial. Boyata et Vertonghen ont le niveau pour devenir des piliers à Bruges et à Anderlecht.

Mais ces transferts sont des transferts "de fin de carrière", plutôt que de relance. Tous trois semblent sur la pente descendante, même si Boyata n'a que 31 ans. Point très positif : si tout se passe bien, ils arriveront au Qatar avec le maximum de temps de jeu possible selon leur forme physique. C'est probablement ce qui a motivé ce retour surprenant pour Vertonghen.

Wout Faes et Arthur Theate : un palier de plus ?

Et jouer sera nécessaire pour le trio ci-dessus, car deux hommes ont décroché un transfert très prometteur : Arthur Theate tôt dans le mercato à Rennes, et Wout Faes en dernière minute à Leicester City. Osé, car tous deux étaient des cadres dans leur club et n'avaient pas "besoin" de ce transfert. Theate, transféré pour 19 millions d'euros, est d'ores et déjà vu comme un excellent renfort à l'ambitieux Stade Rennais ; il paraissait en bonne voie pour aller au Qatar, et a désormais un coup à jouer pour grimper dans la hiérarchie.

Wout Faes, lui, passe un palier : à Leicester City, dont il est le seul "vrai" renfort, l'ancien du KV Ostende va se tester. Il aura fort à faire en remplaçant Wesley Fofana. On sait à quel point tout va vite en Angleterre. Les comparaisons seront nombreuses, la pression sera nettement supérieure par rapport à Reims. Mais alors que Faes paraissait loin dans la hiérarchie de la défense des Diables, il pourrait gagner des places selon son adaptation et le début de saison de la concurrence...

Jason Denayer inquiète

Deux mois se sont écoulés et Jason Denayer n'a toujours signé nulle part. A priori incontournable, Denayer n'a besoin que d'une chose pour aller à la Coupe du Monde 2022 : jouer. Même s'il avait signé en Arabie Saoudite, comme on le pressentait, il n'aurait probablement pas été sorti des plans de Roberto Martinez. Mais le temps passe et l'ex-Lyonnais n'a toujours pas de club. Libre, il peut s'engager où il le souhaite en dehors des dates du mercato.

Tielemans est resté, Witsel s'est relancé

Et si, de la brume qui entoure la défense centrale, c'est Axel Witsel qui émergeait ? Sur une voie de garage à Dortmund, le métronome de notre entrejeu est encore parvenu à rebondir vers le haut. Un superbe transfert à l'Atlético Madrid, où il est d'ores et déjà un patron...en tant que défenseur central. Martinez le verra-t-il toujours comme un 6 ? Ou profitera-t-il de l'abondance de biens au milieu de terrain pour le faire reculer d'un cran ? Mystère, mais le transfert de Witsel est d'ores et déjà une réussite.

💯% precisión en el pase.💯% duelos ganados.💯% entradas ganadas.😍😎 Jugador con más despejes del @Atleti durante el #ValenciaAtleti (7).❤ ¡ @axelwitsel28 𝙚𝙨 𝙪𝙣𝙖 𝙖𝙪𝙩𝙚́𝙣𝙩𝙞𝙘𝙖 𝘽𝙀𝙎𝙏𝙄𝘼! 🤍 #LaLigaSantander pic.twitter.com/eIYy1LEn4X — LaLiga (@LaLiga) September 1, 2022

Youri Tielemans, lui, pourrait alors assurer sa place de titulaire au milieu de terrain des Diables. Lui qui n'a cependant pas décroché son transfert pour Arsenal ou tout autre club du top, cependant, devra digérer cette déception...et aider Leicester City à relever la tête après un début de saison catastrophique.

Mangala, Onana, Lavia, Dendoncker...ça bouge au milieu

Les cartes sont rebattues au milieu de terrain : si certaines places sont assurées, comme celles de KDB, Tielemans et Witsel mais aussi Leander Dendoncker s'il joue ne serait-ce qu'un peu à Aston Villa, d'autres ont tenté un coup. Amadou Onana est titulaire à Everton et joue gros après un passage à Lille qui a fait de lui un Diable. Orel Mangala a disparu des radars depuis deux matchs et semble laisser une impression mitigée à Nottingham : la sélection sera un objectif compliqué. Roméo Lavia a commencé la saison en fanfare avec Southampton, mais s'est blessé pour 6 semaines, ce qui brise presque déjà ses rêves. Enfin, soulignons le transfert surprenant d'Aster Vranckx à l'AC Milan : se faire une place au sein du milieu rossonero s'annonce compliqué, mais qui sait.

Adnan Januzaj veut (encore) surprendre

Comme Denayer, il a inquiété : ça semblait ne pas se bousculer au portillon pour Adnan Januzaj. Mais alors qu'un retour en Belgique se profilait presque (l'Antwerp était cité), que des destinations exotiques étaient envisagées, Januzaj a opté pour le sportif et le FC Séville. S'il y joue, et qu'il y retrouve un peu de mordant (et des statistiques), il peut réussir à enchaîner une troisième Coupe du Monde consécutive.

Incroyable : TOUS les attaquants ont bougé !

Roberto Martinez doit espérer que ses attaquants s'intègrent bien au sein de leurs nouveaux clubs, car c'est bien simple : TOUS ont été transférés cet été. Romelu Lukaku a retrouvé un environnement positif à l'Inter Milan, Divock Origi l'a rejoint sous les autres couleurs de la ville. Ce dernier semble pour l'instant avoir troqué un banc pour un autre. Il pourrait cependant profiter du départ de Christian Benteke en MLS pour grimper dans la hiérarchie.

Michy Batshuayi, lui, a joué avec le feu en attendant le dernier jour du mercato pour être enfin concrètement en partance. Mais Chelsea a prouvé son désintérêt et son manque du respect pour le joueur en transmettant les dossiers trop tard. Résultat : plutôt qu'à Nottingham Forest, Batshuayui retourne en Turquie, au Fenerbahçe. On ne peut qu'espérer des performances, car Michy est sûr à 100% d'aller au Mondial s'il est fit. Dries Mertens non plus n'a pas à s'en faire s'il performe ne serait-ce que de manière raisonnable au Galatasaray, au vu de son statut. La surprise pourrait venir de Loïs Openda : brillant avec le Racing Lens, il pourrait forcer sa place dans le groupe et en écarter Benteke et/ou Origi. Une chose est sûre : Martinez aura plus de travail qu'il l'aurait voulu à l'approche de la Coupe du Monde !