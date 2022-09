Officiel : Fulham s'offre deux recrues offensives dans les derniers instants du mercato estival

Dans les derniers instants du mercato estival, Fulham s'est fait prêter l'ailier de Leeds, Daniel James (24 ans, 4 matchs en Premier League cette saison), et a recruté pour 5 millions d'euros le buteur de Benfica, Carlos Vinicius (27 ans, 2 apparitions toutes compétitions cette saison).

