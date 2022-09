Officiel : les Diables Rouges iront au Koweït pour leur dernier match avant le Qatar

Le vendredi 18 novembre prochain, à 16h (heure belge), la Belgique affrontera l'Égypte dans la capitale du Koweït, Koweït City. Un dernier match amical pour les Diables Rouges et les Pharaons, avant la Coupe du Monde 2022 dont le coup d'envoi est prévu le surlendemain à Doha. La Belgique entame sa compétition le 23 novembre contre le Canada. L'Egypte, elle, a échoué à se qualifier en barrages face au Sénégal.

Cette rencontre permettra à Roberto Martinez de faire les derniers ajustements avant la Coupe du Monde 2022. Les Diables se rendront ensuite à leur camp de base près de Doha.

Our last game before the #WorldCup! 🇪🇬 #DEVILTIME



📅 Friday 18 November

🏟 Kuwait City

🕓 16:00 (BE) pic.twitter.com/lx1NyAgLhR