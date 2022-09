🎥 Le Celtic cartonne les Glasgow Rangers et poursuit son sans-faute

Premier Old Firm de la saison à l'occasion de cette 6e journée de championnat d'Écosse.

Le Celtic a corrigé les Glasgow Rangers (4-0) ce samedi après-midi grâce à des buts d'Abada (8e et 40e), Jota (32e) et Turnbull (78e).

Les Bhoys poursuivent leur sans-faute en tête du classement avec six victoires en six matchs et possèdent désormais 5 points d'avance sur les Gers, qui concèdent leur première défaite de la saison.