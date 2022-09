Bonne nouvelle pour Philippe Clement après l'"épisode" Ben Yedder

Laissé sur le banc lors du match contre Nice, le joueur avait montré des signes de mécontentement. Heureusement, les choses semblent s'être arrangées.

Questionné à propos de l'épisode Ben Yedder - qui avait quitté le banc visiblement énervé pour changer de maillot ensuite - lors du match contre Nice, Philippe Clement avait ensuite déclaré qu'il n'y avait "rien" avec son numéro 10.

Heureusement pour le coach belge et l'ambiance au sein du vestiaire de l'AS Monaco, l'international français ne semble plus fâché, d'après L'Equipe. Le journal informe que l'attaquant aurait digéré cette frustration et est arrivé souriant à la Turbie, le camp d'entraînement du club.

Toujours selon L'Equipe, sa réaction aurait été due à l'incertitude de jouer ou non le derby de la Côte d'Azur. Il sera, comme annoncé par Clement, titulaire ce jeudi face à l'Etoile Rouge de Belgrade.