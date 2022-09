Mannaert explique la "situation difficile" de Vormer : "Il voit toujours la meilleure version de lui-même"

Ruud Vormer ne sera pas là ce soir contre le Bayer Leverkusen. L'ancien capitaine du Club de Bruges ne figure pas sur la liste de la Ligue des champions. Sa situation est douloureuse pour tous les Blauw en Zwart.

Le directeur sportif du Club de Bruges Vincent Mannaert ne trouve pas non plus la situation facile à gérer. "Ruud est dans la phase la plus difficile de sa carrière. La phase où l'offre et la demande ne correspondent plus. Il voit toujours la meilleure version de lui-même. Et cela crée une zone de tension - ce n'est pas toujours agréable. J'ai déjà vécu cela auparavant", déclare-t-il à Het Laatste Nieuws.

"A propos de Refaelov, je dis toujours : "Nous avons partagé nos joies et nos peines". Mais avec Ruud, ce n'était que de l'amour. Gagner un trophée chaque saison. Lorsque vous travaillez ensemble pour la même entreprise pendant huit ans, jour après jour, vous développez également un lien humain. Surtout dans un secteur émotionnel comme le nôtre. Ruud Vormer est une icône du Club. Cinq titres, dix trophées, le Soulier d'or. Mon respect pour le footballeur et l'homme Vormer sera toujours grand", a conclu Mannaert.