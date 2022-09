Abakar Sylla dans l'équipe de la semaine en Ligue des Champions

En fin de première mi-temps, Abakar Sylla (19 ans) a repris victorieusement de la tête un corner et a trompé un Hradecky bien malheureux. Le jeune défenseur ivoirien a également réalisé un match solide face à l'attaque allemande, en déviant notamment un tir dangereux de Mitchell Bakker. Une prestation qui lui a valu le titre d'Homme du match.

Cerise sur le gâteau : pour sa première en Ligue des Champions, Sylla vient d'être sélectionné dans l'équipe de la semaine. Cela promet bien de belles choses pour la suite !

A noter que l'ancien Malinois Maryan Shved, double buteur avec le Shakthar Donetsk lors de la victoire face à Leipzig (1-4), fait lui aussi partie de cette sélection.

