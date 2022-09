Casper Nielsen dans un conte de fées : "Je ne réalise pas encore tout à fait ce qu'il m'arrive"

Le milieu de terrain polyvalent est très fier de la performance de Bruges pour ses débuts en Ligue des champions lors de la victoire contre le Bayer Leverkusen (1-0).

Casper Nielsen était satisfait après la victoire du Club de Bruges lors de cette première journée de la Ligue des champions. "Notre première mi-temps était vraiment bonne. On peut dire que cet adversaire est à un autre niveau. En deuxième mi-temps, on voyait que nous étions vraiment fatigués, mais c'est parce que nous avions travaillé très dur en première mi-temps. Je suis très fier de la façon dont nous avons travaillé et combattu les uns pour les autres aujourd'hui. Il y a toujours des moments dont nous pouvons apprendre, mais c'était une soirée positive pour nous. Ce n'était pas un match spectaculaire mais je pense que nous aurions pu marquer un deuxième but si nous avions poussé un peu plus fort. Nous avions un plan et ça a bien marché", a souligné le médian.

Le milieu de terrain danois, qui avait fait fureur à l'Union la saison dernière, a apprécié sa première victoire en Ligue des champions. "Je n'arrive pas à y croire. Je ne réalise pas encore vraiment ce qu'il m'arrive. Peut-être demain matin au réveil. La semaine prochaine nous allons à Porto, mais d'abord nous avons un match de championnat ce week-end. Il sera important de bien récupérer et de se concentrer pleinement sur le match à Seraing. Ce n'est jamais facile de jouer là-bas, mais cela fait partie du jeu. Nous pouvons tout de même profiter de cette première victoire en C1", a conclu Nielsen.