Vertonghen et Diawara, clap deuxième ? "On verra s'il tient 90 minutes"

Jan Vertonghen a fait une entrée remarquée contre OHL. Son arrivée est censée amener l'expérience qui doit aider le RSC Anderlecht en Europe. Alors, sera-t-il titulaire face à Silkeborg ? Ce serait logique.

Jan Vertonghen paraît d'ores et déjà prêt à une place de titulaire au sein du onze anderlechtois. Probablement aux dépens d'Hannes Delcroix. Ce jeudi, le RSCA fait ses débuts en Conference League et Vertonghen est arrivé pour amener son expérience dans ces rendez-vous. Saurait-il jouer 90 minutes ? Felice Mazzù, en conférence de presse, rit à cette question-piège. "S'il est titulaire, je ne sais pas prédire s'il jouera 90 minutes. Je ne suis pas Dieu. Tout dépend du rythme du match, de ses courses. Si nous avons la possession, il aura moins de courses à effectuer", explique-t-il. "Nous verrons, donc...s'il est titulaire (sourire)".

Autre cas en question : Amadou Diawara. Les débuts du Guinéen se sont avérés mitigés. Peu de présence au milieu de terrain, quelques belles sorties de balle, puis une perte de balle fatale. "C'est dommage, car je trouve qu'il faisait un bon match", regrette Felice Mazzù. "Nous devons l'accompagner et le soutenir. Il s'apprêtait à sortir, Marco Kana était prêt, et voilà...Amadou n'avait pas joué depuis un certain temps. Le garçon est confiant et serein. Il sait qu'il a fait une erreur, mais sait aussi qu'il a besoin de rythme". On l'imagine mal sortir du onze, pour cette raison : Diawara ne retrouvera son meilleur niveau qu'en enchaînant.