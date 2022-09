Le Club de Bruges avec une équipe B à Seraing?

Entre deux rencontres de Ligue des champions, le Club de Bruges se déplace à Seraing.

Lors de son dernier déplacement à Seraing, le Club de Bruges (entraîné alors par Alfred Schreuder) s'était facilement imposé sur le score de 0-5. Il ne faut cependant pas croire que le champion en titre n'aura qu'à paraître pour l'emporter. D'ailleurs, Hoefkens le sait, mais le calendrier pourrait l'obliger à effectuer pas mal de changements.

Les joueurs brugeois ont dépensé beaucoup d'énergie contre Leverkusen en milieu de semaine et ce mardi, le match européen suivant est déjà au programme puisque lundi, les Brugeois s'envoleront dès lundi vers Porto.

Du coup, est-ce que le Club alignera une équipe B au Pairay: "Je veux juste utiliser les meilleures options pour les deux déplacements à Seraing et à Porto", annonce Hoefkens en conférence de presse. "J'aligne toujours la meilleure équipe possible pour chaque rencontre, et je veux aligner l'équipe qui sera la plus fraîche. Aligner Boyata? C'est une possibilité oui, mais il y a aussi quelques jeunes qui étaient sur le banc contre le Cercle. Mais j'ai de la chance : tout mon noyau est à 100%, à part les blessés".