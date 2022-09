Le Stayen ne réussit pas au Standard : "Un gros challenge nous attend là-bas"

Ce vendredi soir (20h45) en ouverture de la huitième journée de Jupiler Pro League, le Standard de Liège se déplace au Stayen pour y affronter Saint-Trond.

Après deux succès de suite, le Standard de Liège veut enchaîner du côté de Saint-Trond. Une tâche compliquée attend les Liégeois puisque leur dernière victoire au Stayen date du 21 avril 2007 ! De plus, les Canaris viennent d'enregistrer deux clean sheets de suite dont une à Genk lors du derby limbourgeois.

"Un gros challenge nous attend là-bas sur ce terrain synthétique. Cela ne me dérange pas trop, mais le ballon va plus vite. Beaucoup de clubs s'entraînent sur du synthétique. Il ne faut pas non plus penser trop pas à cela, si tu joues mieux, tu gagnes ! Pas besoin d'aller chercher plus loin. Nous allons jouer contre une bonne équipe difficile à manoeuvrer", a confié Ronny Deila en conférence de presse. "Nous devons bien nous préparer et exécuter le plan. Nous avons un effectif plus fourni et donc plus de solutions à disposition."