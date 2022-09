Officiel : Mauro Icardi quitte le PSG

Décevant globalement, l'Argentin n'entrait pas dans les plans de Christophe Galtier et Luis Campos. Il a donc été envoyé avec le groupe des joueurs écartés et invités à trouver un nouveau point de chute.

Mauro Icardi rejoint Galatasaray en prêt. ​Du côté de Galatasaray, on donne plus de détails sur ce prêt. "Un total de 6 750 000 euros sera versé au joueur pour la saison de football 2022-2023. 6.000.000 euros seront payés par le Paris Saint-Germain et 750.000 euros seront payés par notre club". L'Argentin va donc tenter de se relancer en Süper Lig après avoir connu des hauts mais surtout pas mal de bas à Paris.