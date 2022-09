Ce vendredi soir, le STVV a chuté à domicile contre le Standard de Liège (1-2) lors de la huitième journée de Jupiler Pro League. Cela faisait quinze ans que les Rouches n'étaient pas allés s'imposer au Stayen.

Le Standard de Liège menait 0-2 à la pause grâce à un goal de Dragus et un auto-but de Leistner. En seconde période, Saint-Trond poussait et parvenait à réduire la marque sur un penalty transformé par Brüls. Malgré les assauts trudonnaires, les Rouches tenaient leur résultat et rentraient à Liège avec les trois points. "La première mi-temps n'était vraiment pas bonne, la deuxième était légèrement mieux de notre part. C'est difficile de jouer contre ce Standard qui est dans un bon flow depuis quelques semaines", a expliqué le buteur des Canaris au micro d'Eleven Sports à l'issue de la rencontre. "Les trois changements ont apporté un plus après la mi-temps. Quand nous revenons à 1-2, nous aurions dû jouer plus vite par la suite et être plus calme", a souligné le milieu offensif central.

Bernd Hollerbach n'était évidemment pas satisfait après la défaite des siens. "Je suis évidemment déçu. Défensivement ce n'était pas bon et l'efficacité devant n'était pas là non plus. J'ai fait trois changements à la mi-temps, mais j'aurais pu en faire plus. Les choix n'étaient jamais les bons dans les moments cruciaux. Dans ces circonstances, c'est compliqué de revendiquer quelque chose", a avoué le coach du STVV.