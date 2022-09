Jurgen Ekkelenkamp à propos de l'accord rompu avec le Club de Bruges : "Il ne faut pas tout croire"

Jurgen Ekkelenkamp s'est déjà imposé comme un joueur essentiel pour l'Antwerp. Mais initialement, il devait rejoindre le Club de Bruges.

Pour Jurgen Ekkelenkamp, ​​son transfert au Great Old ne s'est pas passé comme l'expliquent les médias. "Je n'avais que deux options et j'ai choisi l'Antwerp", a déclaré le Néerlandais à Het Nieuwsblad.

La presse a rapporté que l'accord avec le Club de Bruges avait été conclu. "Je ne sais pas ce qu'ils pensaient. Je n'avais encore rien signé et il n'y avait pas non plus d'accord verbal. Je me suis réveillé et j'ai vu beaucoup de messages me concernant, mais il ne faut pas toujours tout croire."

L'intérêt de l'Antwerp était là depuis bien plus longtemps. "L'Antwerp s'était déjà signalé très tôt de toute façon. Il n'est pas vrai qu'ils sont venus qu'une fois l'intérêt de Bruges déclaré. Je n'ai pas vraiment envie de parler beaucoup du Club. J'ai juste ressenti beaucoup de confiance de la part de Mark van Bommel et Marc Overmars ici."