Alfred Schreuder à l'Ajax, la machine est déjà lancée

De retour à l'Ajax Amsterdam après son succès éclair au Club de Bruges, le tacticien néerlandais semble déjà parti pour mettre tout le monde d'accord. Son premier grand test européen à la tête des Amstellodamois, c'est ce mardi face à Liverpool.

Après le départ de Philippe Clement vers Monaco, le Club de Bruges a décidé d'enrôler Alfred Schreuder. Au Jan Breydel, le Néerlandais aura eu besoin d'un petit temps d'adaptation, de faire quelques ajustements tactiques et de tirer le meilleur de l'excellent mercato hivernal brugeois avant d'ensuite faire l'unanimité. Après un bilan de 32 points sur 39 en phase classique - et une série de 8 victoires de suite, le Club de Bruges est parvenu a remporter son troisième titre d'affilée au nez et à la barbe de l'Union Saint-Gilloise en en ne perdant pas un seul match en Play-offs - et un bilan de 14 points sur 18 face à ses adversaires du top 4. Très fort, trop fort.

Rapatrié à Amsterdam pour prendre la place de son ancien collègue Erik ten Hag, Schreuder a accepté de relever un challenge de taille, sans doute le plus important de sa carrière actuelle. Outre sa mission de prendre la succession de celui qui aura remporté 3 Eredivisie, 2 Coupe des Pays-Bas et un trophée Johan Cruijff avec les Ajacides, il était aussi confronté à des mouvements très importants au sein de son effectif.

Cet été, l'Ajax a en effet perdu son buteur Sebastien Haller - 34 buts en 43 matchs la saison dernière, dont pas moins de 11 en Ligue des Champions, faut-il le rappeler ; Ryan Gravenberch ; Lisandro Martinez ; Noussair Mazraoui ; Nicolas Tagliafico... Schreuder avait d'ailleurs été questionné en pré-saison quant aux départs de certains de ses tauliers et espérait que "plus personne ne parte", ce qui n'a pas empêché Antony de quitter le navire et rejoindre Manchester United pour 100 millions d'euros.

Photonews

Car c'est cela aussi, entraîner l'Ajax : perdre chaque été ses pépites ou se retrouver dans l'incertitude quant au noyau mis à sa disposition. En ce sens, on se rappelle que ten Hag a perdu au fil des années des joueurs tels que de Ligt, de Jong, Dolberg, Ziyech, Dest ou encore David Neres.

Mais chaque année, l'Ajax se renouvelle à l'aide de bons transferts - Bergwijn, Bassey, Wijndal, sait sur quel pied danser, fort d'une structure solide et de jeunes pousses qui frappent chaque année à la porte de l'équipe première. Schreuder a l'ADN Ajax en lui, il semble déjà parfaitement coller à son nouveau statut, sa nouvelle mission : celle de rouler sur l'Eredivisie et de surprendre en Europe. Depuis sa douloureuse défaite face au PSV lors du trophée Johan Cruijff (3-5), contre-performance dont il avait d'ailleurs déclaré être "trés frustré", Schreuder a fait taire les critiques.

L'Ajax compte en effet 18 points sur 18 en Eredivisie, a déjà marqué 21 buts - soit une moyenne de 3,5 buts par match et n'en a concédé que 3. Selon FBREF, l'Ajax compte le meilleur ratio de but/tir et selon WhoScored, le plus haut taux de possession du championnat. Bref, la domination semble déjà amorcée.

Reste alors la Ligue des Champions, ce qui est une grande première pour Schreuder. Versés dans un groupe A très relevé, composé des Rangers, Naples et Liverpool, les Ajacides se sont annoncés de la meilleure manière : en écrasant les Ecossais (4-0), finalistes de la dernière Europa League. Un pressing étouffant, 17 tirs, 76 % de possession, 808 passes... Oui, cet Ajax-là semble au moins aussi porté sur la domination que ce qu'avait instauré Schreuder à Bruges. Ce soir, Liverpool se dresse sur sa route. C'est sans nul doute le plus gros adversaire que le tacticien de 49 ans ait dû affronter dans sa carrière, dans un contexte européen...et potentiellement favorable : Liverpool est en plein doute et semble prenable au vu des largesses défensives affichées face à Naples (4-1). A Schreuder d'en profiter et de faire chuter Klopp et ses Reds...