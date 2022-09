Philippe Clement prend la défense de Ben Yedder: "Non, il n'est pas en plein doute"

L'attaquant monégasque n'a pas été repris par Deschamps et a passé une mauvaise soirée en Europa League.

Wissam Ben Yedder (32 ans, 9 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) a vécu une journée de jeudi très difficile. Après avoir appris qu'il ne faisait pas partie de la liste de Didier Deschamps pour le prochain rassemblement de l'équipe de France, l'attaquant de l'AS Monaco a livré un match compliqué lors de la défaite des Monégasques face à Ferencvaros (0-1), en Ligue Europa. De quoi enfoncer l'ancien Toulousain encore un peu plus dans le doute après une entame de saison peu flamboyante ?

"Vous pouvez avoir cette impression qu'il est en plein doute. Ce n'est pas le cas, a assuré son entraîneur Philippe Clement après la rencontre. J'ai parlé avec lui après l'annonce de la liste. Il veut montrer qu'il peut être à la Coupe du monde, malgré la concurrence. C'est toujours pareil avec les attaquants : il y a des périodes où ça va, et d'autres où ça ne va pas."

En ce moment, ça ne va pas pour Ben Yedder...