Hein Vanhaezebrouck lucide : "On manque d'efficacité comme des débutants"

La Gantoise s'est inclinée en fin de rencontre à Genk. Hein Vanhaezebrouck ne se cachait pas derrière les circonstances.

Gand aurait pu et peut-être même dû marquer dans cette rencontre, mais manquait à chaque fois de lucidité dans le dernier geste, comme Hugo Cuypers lancé miraculeusement par une boulette de Cuesta...et repris de justesse. "Nous manquons cruellement d'efficacité et nous nous créons trop peu d'occasions. On termine le match sans un seul tir cadré. C'est impardonnable", regrette Hein Vanhaezebrouck au terme de la rencontre au micro d'Eleven.

Le retour de bâton est donc logique : Gand a fini par...encaisser, sur une phase arrêtée. "Là aussi, nous avions prévenu que ce genre de phase serait dangereuse. Et nous nous faisons avoir. S'il y a faute ou pas ? Peu importe. L'arbitre a été très bon. Même si elle est légère, c'est nous qui faisons une faute et donc une erreur", déclare Vanhaezebrouck. "Nous avons eu quelques phases dangereuses devant...et dans ces cas-là, il faut être tueur. Tu dois saisir chaque opportunité. Nous avons un manque d'efficacité digne de débutants".