Amuzu blessé, la chance de Duranville ? Mazzù fait le point

Francis Amuzu est sorti peu après le quart d'heure. Felice Mazzù était un peu inquiet pour son latéral.

Francis Amuzu s'est arrêté tout seul et a dû sortir, aidé par le staff médical. Le n°7 du RSC Anderlecht n'a pas su remonter et rapidement, Mazzù a dû faire entrer Julien Duranville, qui a donc emmagasiné le plus de temps de jeu sur une rencontre en D1A dans sa jeune carrière. "Ce n'est pas un "coup du jambon", non, je crois que c'était musculaire", grimace Felice Mazzù en conférence de presse d'après-match.

Si c'est bien le cas, "Ciske" Amuzu pourrait manquer plusieurs semaines de compétition. La "chance" d'Anderlecht : il y a une trêve entre temps. Mais si Amuzu venait à manquer l'une ou l'autre rencontre, les options ne sont pas légion. Abdulrazak Ishaq, visiblement pas prioritaire, et Julien Duranville sont les seuls remplaçants. "Julien est-il prêt à être titulaire ? Il est prêt à faire son travail quand il entre sur le terrain. Mais c'est évident que c'est un joueur qui, un jour - je ne sais pas encore vous dire quand - sera titulaire. Nous verrons à quel moment".