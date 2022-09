Van Gaal prépare les.... tirs au but

Louis Van Gaal, le sélectionneur des Pays-Bas, va tester ses gardiens lors d'une séance d'entraînement spéciale pour les tirs au but mercredi, en vue de la prochaine Coupe du monde.

Louis Van Gaal a sélectionné quatre gardiens pour les rencontres de la Ligue des nations en Pologne (le 22 septembre) et contre la Belgique (le 25 septembre). Si le Néerlandais vise à terminer en tête de son groupe, il prépare en même temps la Coupe du monde (20 novembre-18 décembre). C'est pourquoi deux gardiens supplémentaires rejoindront les Pays-Bas mercredi pour un entraînement spécifique aux tirs au but.

« Je suis à la recherche du meilleur sauveur de penalty et nous testons donc tous les gardiens de but, a expliqué Van Gaal en conférence de presse ce lundi. Je suis toujours à la recherche des petits avantages et c'est pourquoi j'accorde une attention particulière à cette question. Nous avons vu par le passé que les tirs au but jouent un grand rôle en Coupe du monde. »

En effet, le sélectionneur des Pays-Bas s'était fait remarquer lors de la Coupe du monde 2014 en changeant de gardien quelques minutes avant la fin de la prolongation du quart de finale contre le Costa Rica au Brésil. Tim Krul avait réalisé deux arrêts lors de la séance de tirs au but pour assurer la qualification de sa sélection.

S'il était autorisé par la FIFA à convoquer 26 joueurs pour le Mondial, Louis Van Gaal inscrirait quatre gardiens de but dans sa liste.