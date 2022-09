Allegri escorté par la police lors du dernier match de la Juventus

S'il ne s'agissait que d'une simple défaite face au promu, personne n'aurait vraiment exprimé son agacement du côté de la Juventus. Mais ce revers face au club de Silvio Berlusconi est le cinquième match sans victoire pour les hommes de Massimiliano Allegri.

En Ligue des champions, le bilan est catastrophique : deux défaites en deux rencontres (2-1 face au PSG et 2-1 face à Benfica).

Ce dernier, dont l'avenir reste pour l'instant incertain, a d'ailleurs dû être placé sous escorte policière après la rencontre à laquelle il a assisté depuis les tribunes suite à sa suspension.

After Juventus' defeat to Monza, Max Allegri needed a police escort from the stands to the dressing room (via @tvdellosport).pic.twitter.com/U4mxRsMYnt