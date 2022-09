La Juventus songerait à un ancien de la maison pour remplacer Massimiliano Allegri

Après un début de saison médiocre, les supporters de la Juventus réclament le départ de leur entraîneur.

Rien ne va plus à la Juventus. La Vieille Dame n'a plus connu la victoire depuis cinq rencontres toutes compétitions confondues. Pire encore, les Juventini ont été défaits le week-end dernier sur la pelouse de Monza, qui a engrangé la première victoire de son histoire en Série A. La Juventus, qui compte dix unités, pointe à la 8e place du classement, et voit ses supporters réclamer le départ de Massimiliano Allegri.

Pour la première fois, et malgré des conditions économiques difficiles, les dirigeants du club italien songeraient pour la première fois à limoger leur entraîneur. Selon le Tancredi Palmeri et le journal Sport Today, la Juventus explore différents profils pour remplacer l'entraîneur de 55 ans, et la piste principale mènerait à un ancien de la maison, Antonio Conte.

L'entraîneur du club du nord de l'Italie entre 2011 et 2014 et actuel coach de Tottenham aurait même ouvert la porte à un retour dans son ancien club lors de discussions internes.