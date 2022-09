Une légende de Burnley complimente : "Steven Defour est le joueur le plus talentueux que j'ai côtoyé"

Entraîneur de Burnley durant 10 ans et 425 rencontres, Sean Dyche a vu passer un bon paquet de joueurs. Et l'un d'entre eux a particulièrement retenu son attention : Steven Defour.

Sean Dyche, cette légende de Burnley. L'entraîneur anglais de 51 ans, qui a coaché les Clarets durant 425 rencontres entre 2012 et 2022, a vu passer un bon paquet de joueurs. Invité sur les canaux du club anglais, l'entraîneur désormais sans club a dû citer le joueur le plus talentueux qu'il a côtoyé. C'est le nom de Steven Defour qui est sorti de la bouche de la légende du club, qui a notamment ramené les Clarets en Premier League.

"Sur une période malheureusement assez courte à cause des blessures, c'était un joueur magnifique. Durant la première saison en Premier League, il a été très malchanceux avec ses indisponibilités, car il volait littéralement sur le terrain. Il pouvait voir des choses que seuls les meilleurs joueurs sont capables de voir. Il comprenait très bien la situation. C'est un joueur de pure classe, pour lequel on peut dire 'Wow, quel joueur' quand on le voit évoluer."

