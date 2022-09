Alexandre Lacazette a retrouvé sa voix : "Je serai apte pour la reprise du championnat"

Il souffrait depuis le début de saison d'un polype aux cordes vocales, qui lui provoquait des douleurs et engendrait une voix complètement cassée.

L'attaquant de l'Olympique Lyonnais Alexandre Lacazette va beaucoup mieux. Après avoir été opéré mercredi dernier, il a même donné de ses nouvelles à OLTV.

"Ça s’est bien passé, je pense que ça s’entend à ma voix, je ne l’ai pas récupérée entièrement mais je me sens beaucoup mieux. J’ai été opéré mercredi dernier et depuis je devais faire attention à ne pas trop parler. Je me suis entraîné un peu en individuel, et j’ai repris aujourd’hui avec le groupe. Le docteur m’avait dit que malgré l’opération je pouvais m’entraîner normalement et que je serai apte pour la reprise du championnat", a fait savoir l'ancien buteur d'Arsenal.