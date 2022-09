Harry Maguire soutenu par Gareth Southgate

En grande difficulté ces derniers mois, le défenseur central anglais conserve le soutien de son sélectionneur Gareth Southgate.

Après le nul contre l'Allemagne (3-3) lundi en Ligue des Nations, Gareth Southgate a pris la défense du joueur de Manchester United."Je sais que tout le monde va se concentrer sur Harry, mais il a livré des moments très forts au cours des deux derniers matchs. (...) Je pense que dans ces moments-là, nous devons soutenir nos meilleurs joueurs et nos joueurs les plus expérimentés, à moins que nous ne soyons dans une situation où il est presque intenable et impossible de les choisir", a confié le technicien anglais devant les médias.

Malgré son déclassement en club, le défenseur reste bien parti pour disputer la Coupe du monde 2022 au Qatar.