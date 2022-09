Gaëtan Englebert est satisfait : "J'ai vu beaucoup de belles choses"

Ce mercredi soir, le RFC Liège a atomisé Dessel Sport (6-0) et s'est emparé de la tête du championnat.

Quelle soirée parfaite au RFC Liège. Le Matricule 4 a inscrit six buts, n'en a pas concédé, enchaîne une cinquième victoire consécutive et s'empare de la tête du championnat, en Nationale 1. "On avait dit que c'était un match dangereux et qu'il fallait être sérieux, on a su le faire. Les joueurs qui sont entrés l'ont aussi été. On a continué à se créer des occasions et à marquer, ce qui est très bénéfique" se réjouit Gaëtan Englebert.

Il n'y a pas eu match ce mercredi soir, rue de la Tonne. Dès la 7e minute de jeu, Maxime Cavelier inscrivait déjà son deuxième but de la soirée, mettant les siens à l'abri. "J'ai vu beaucoup de belles choses et de beaux mouvements. L'intensité mise dans le jeu a été très bonne et nous a permis de faire la différence. Pour le moment, tout le monde est prêt physiquement et répond sur le terrain. Cela me permet aussi de faire des changements dès l'heure de jeu, ce qui donne des minutes aux entrants et permet aux autres de souffler, car les matches s'enchaînent."

Impressionnants offensivement - les Liégeois ont inscrit 28 buts en 6 rencontres depuis le début de la saison -, les Sang&Marine font également preuve d'une grande solidité défensive. Face à Dessel Sport, les hommes de Gaëtan Englebert ont gardé le clean-sheet pour la quatrième fois cette saison, et n'ont concédé que deux buts depuis le début du championnat. "Défensivement, ce que j'ai vu était intéressant aussi. Mais si l'on parvient à garder notre cage inviolée, c'est aussi grâce aux attaquants et aux milieux de terrain qui effectuent bien leur travail défensif" conclut le mentor du RFC Liège.