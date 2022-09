Gros coup dur pour Arsenal, qui perd l'un de ses maîtres à jouer jusqu'à la fin de l'année

Le numéro 10 des Gunners a subi une opération chirurgicale et entame maintenant une rééducation.

Emile Smith Rowe (22 ans, 4 matchs cette saison) ne sera plus disponible avant - au moins - le mois de décembre, a communiqué le club d'Arsenal ce jeudi.

"Ces derniers mois, Emile Smith Rowe a ressenti une gêne à l'aine, ce qui a limité ses entraînements et ses apparitions en match", peut-on lire sur le site d'Arsenal. "À la suite d'un revers important lors de notre match de Premier League contre Manchester United à Old Trafford le 4 septembre (3-1, ndlr), et après d'autres consultations de spécialistes et discussions avec notre équipe médicale, Emile a subi une intervention chirurgicale pour réparer un tendon endommagé dans son aine."

L'opération a eu lieu avec succès, le joueur est en rééducation. Ainsi, le club espère que son numéro 10 "pourra reprendre l'entraînement complet en décembre".