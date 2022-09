Les blessures en forte hausse dans le football européen

Le nombre exponentiel de matchs est notamment pointé du doigt.

Comme le révèle une étude d'Howden, courtier en assurances britannique, les blessures dans le "Big 5" - les cinq grands Championnats européens - ont affiché une hausse de 20 % lors de la saison 2021-2022. Les coûts sont colossaux pour les clubs, s'affichant à 610 millions d'euros.

Ainsi, on apprend également que les joueurs le plus souvent blessés sont les attaquants âgés de plus de 30 ans. En moyenne, ils sont blessés deux fois par saison en moyenne. Le championnat étant le plus touché - financièrement par cette hausse est la Premier League, qui dévance LaLiga.

La FIFPRO, syndicat mondial des joueurs professionnels, répète que des structures doivent être mises en place pour que la charge de travail de ses membres soient limitées. Allez dire ça aux instances, une année de Coupe du monde se déroulant en plein milieu de saison...