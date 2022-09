Chicharito (ex-Manchester United) prolonge au LA Galaxy

Auteur d'un doublé il y a quelques jours contre San José, ses 16e et 17e buts de la saison en MLS, Javier Hernandez (34 ans) a confirmé après coup au présentateur du LA Soccer Hub Gio Garcia qu'il avait prolongé au LA Galaxy. Ou plutôt, que sa clause de prolongation automatique avait été activée. "Quand j'ai atteint 11 buts et 60% de temps de jeu, ils ont automatiquement prolongé mon contrat", explique-t-il.

Chicharito compte 36 buts au total pour le LA Galaxy depuis son arrivée en 2020, ce qui le place dans le top 5 des meilleurs buteurs de l'histoire du club. Dans quelques mois, il participera à la Coupe du Monde 2022 avec le Mexique (109 caps, 52 buts).

Moving up the leaderboard 📈@CH14_ ranks as the 7th highest #LAGalaxy regular-season goal scorer! pic.twitter.com/w6N8L6qbXF