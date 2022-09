Danny Buijs préface Bruges - Malines : "Bjorn Meijer peut rêver plus grand que le Club"

En préface de l'affrontement face au Club de Bruges, Danny Buijs a donné un avis très positif de son ancien joueur, Bjorn Meijer.

Ce samedi soir, le Club de Bruges reçoit le KV Mechelen lors de la 10e journée de Jupiler Pro League. Une rencontre spéciale pour Danny Buijs et Bjorn Meijer, qui vont se retrouver après avoir collaboré à Groningen. "C'est un soulagement pour un entraîneur de travailler avec un joueur comme lui. Il a le bon équilibre entre autocritique et la confiance en soi. Son attitude est le moteur de sa progression. Il est comme une éponge qui absorbe les problèmes. Je repense à notre collaboration avec beaucoup de plaisir et de satisfaction" lance l'entraîneur Malinois.

Le joueur de 19 ans a conquis son ancien entraîneur, qui le voit passer encore plusieurs caps dans sa carrière. "C'est un défenseur gaucher, adroit avec ses deux pieds, qui est en bonne forme physique et qui dispose d'un grand volume de course. C'est un profil très rare et très précieux. S'il continue sur cette voie, il peut rêver beaucoup plus grand que le Club. Je suis curieux de voir jusqu'où il ira" loue Danny Buijs.