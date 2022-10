Jelle Vossen désespéré : "On ne mérite pas ça"

Zulte Waregem conserve la lanterne rouge après s'être incliné à Westerlo (2-0) lors de la dixième journée de Jupiler Pro League.

Zulte Waregem a eu plusieurs occasions, mais le club flandrien s'est heurté à un mur. Sinan Bolat a effectué plusieurs arrêts décisifs et a même pu rermercier sa barre transversale sur un tir de Jelle Vossen. Le buteur de Zulte était déçu à l'issue de la rencontre. "On ne mérite pas ça", soupire Jelle Vossen après une nouvelle défaite contre Zulte Waregem. "En première mi-temps, nous jouons plus que solide. On force environ 10 corners. Nous nous procurons des occasions d'ouvrir le score, mais c'est Westerlo qui marque le premier but. Très frustrant. Nous pensions pouvoir renverser la vapeur après la pause. Je pense que nous avons été très bons dans le jeu, mais encore une fois nous avons encaissé un but précoce."



Vossen méritait un but, surtout pour son tir sur la barre transversale. "Cela en dit long sur la période que nous traversons. La saison dernière, elle était dedans", s'inquiète l'attaquant. "Dans la zone de vérité, ce n'était tout simplement pas pour nous. C'est très amer. Espérons que cela changera très bientôt", conclut Vossen.

